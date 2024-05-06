Esquema de Solución de Controversias Internacionales

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Este esquema proporciona información sobre los mecanismos para resolver disputas internacionales, tales como cortes y tribunales internacionales, cuerpos arbitrales, comisiones, tribunales administrativos (véase qué es, su concepto jurídico) y otros cuerpos de resolución de disputas. Estos órganos se organizan en función de la esfera del derecho internacional bajo su jurisdicción. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

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