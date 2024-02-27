Establecimiento de Un Cuerpo Supranacional

Concepto de establecimiento de un cuerpo supranacional en relación a este ámbito: El profesor Van Raad pone de manifiesto el hecho de que desde 1920 ha habido sugerencias para establecer una Corte Fiscal Mundial. Esta Corte establecería disposiciones basadas en la interpretación de las disposiciones de los CDI que sobresaldrían por encima de los Tribunales Nacionales. Los intentos para establecer una corte de este tipo han fallado porque los Estados no quieren perder parte de su soberanía fiscal. Por supuesto, durante muchas décadas los Estados han utilizado los procedimientos amistosos con éxito para resolver sus diferencias en la interpretación y aplicación de los CDI en casos individuales en referencia con la doble imposición.

