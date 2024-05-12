Estado de Cuenta

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Documento que registra la situación en que se encuentra una cuenta, inversión o crédito en un periodo determinado, y en el cual se indican con detalle los movimientos realizados, importes de cada operación, tasas aplicadas, comisiones cobradas, saldos, intereses ordinarios y moratorios. En materia del sistema de ahorro para el retiro, es el documento que recibirán periódicamente los trabajadores afiliados a las AFORES en el que se registrarán los depósitos, los retiros y el saldo (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma (de Lawi), sobre saldo) de la Cuenta Individual, así como las comisiones cobr…