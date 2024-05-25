Estado de Naturaleza

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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En la Filosofía de Hobbes

Puesto que para Thomas Hobbes el hombre es un lobo para el hombre], el hombre sin Estado, o sin sociedad constituida, se halla en un estado de «guerra de todos contra todos».

En contexto, ésta era, en buena parte, la situación en que se encuentra Inglaterra en la época de las guerras bajo y contra los Estuardo, y así es cómo Hobbes imagina que sucedería si desapareciera el Estado en cualquier época determinada. A esto lo llama «estado de naturaleza». "Así, pues, encontramos tres cau…