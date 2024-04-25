Estados Financieros Auditados

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Nota: puede ser conveniente la lectura de la definición de Estados Financieros Auditados y puede interesar asimismo la definición y concepto de Estados Financieros Comparativos en el diccionario. Los estados financieros auditados son los estados financieros de una organización que han sido examinados por un contable público…