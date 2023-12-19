Estatutos

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Conjunto de normas que las sociedades crean para regular el funcionamiento y desarrollo de sus actividades sociales.