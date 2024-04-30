Visualización Jerárquica de Museo

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Museo

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Museo

Véase la definición de museo en el diccionario.

Ejemplo: Regulación de los Museos en Francia

La Ley de Museos de Francia, adoptada el 4 de enero de 2002, ofrece un marco bien acogido para las actividades de las instituciones encargadas de conservar las colecciones y presentarlas al público. Hasta entonces, una ordenanza provisional de 13 de julio de 1945 establecía el estatuto de los museos en términos muy generales, distinguiendo entre los museos nacionales pertenecientes al Estado (como el Louvre o el Museo de Orsay) y los museos clasificados y controlados pertenecientes a otros organismos públicos o personas jurídicas. Las lagunas del sistema hicieron necesaria una revisión de los textos, y el fantástico renacimiento de los museos a partir de los años 70 puso aún más de manifiesto …