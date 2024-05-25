Estrategia Ambiental de las Empresas

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Estrategia Ambiental de las Empresas de Estados Unidos: Reflexiones

Durante muchos años, la estrategia ambiental - si es que se puede llamar así - consistía en cumplir con las regulaciones ambientales. Todo lo que tenías que hacer era asegurarte de que tus instalaciones no excedieran los niveles de emisiones que el gobierno requería, o que tus productos no contuvieran ninguna sustancia prohibida, y podías llamarte a ti mismo un buen ciudadano corporativo verde. Entonces la frase "más allá del cu…