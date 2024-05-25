Estrategia Ambiental de las Empresas
Más allá de cumplir con las regulaciones ambientales
Estrategia Ambiental de las Empresas
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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Estrategia Ambiental de las Empresas de Estados Unidos: Reflexiones
Durante muchos años, la estrategia ambiental - si es que se puede llamar así - consistía en cumplir con las regulaciones ambientales. Todo lo que tenías que hacer era asegurarte de que tus instalaciones no excedieran los niveles de emisiones que el gobierno requería, o que tus productos no contuvieran ninguna sustancia prohibida, y podías llamarte a ti mismo un buen ciudadano corporativo verde. Entonces la frase "más allá del cu…