Estrategias de Crecimiento Empresarial en Mercados Descendentes

Este artículo se ocupa de las "Estrategias de Crecimiento Empresarial en Mercados Descendentes". El mercado descendente, dice la RAE, es el mercado que está en una fase posterior del proceso de producción o distribución de los productos o servicios respecto del mercado relevante.

Estrategias de Beneficios y Crecimiento Empresarial en Mercados Descendentes

Ante una economía difícil -demanda a la baja, tipos de interés al alza, trastornos e incertidumbre por doquier-, las empresas están recortando gastos. Una encuesta realizada a 3.000 ejecutivos de todo el mundo por la consultora AlixPartners, donde trabajamos, revela que el 20% ya ha realizado despidos, el 20% espera hacerlo y el 25% ha congelado la contratación.

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