Estrategias de Propiedad Intelectual
Estrategias de Propiedad Intelectual
Resumen
Esta entrada ofrece una descripción general de los objetivos de una estrategia de propiedad intelectual (propiedad intelectual) y analiza los problemas de gestión involucrados en la implementación de dicha estrategia.
Otros capítulos de este Manual proporcionan información más detallada sobre la gestión de la propiedad intelectual; El propósito de este capítulo es proporcionar un marco integrado para otorgar a los derechos de PI la consideración equilibrada que merecen.
Introducción
La estrategia de propiedad intelectual (propiedad intelectual) puede significar muchas cosas.
Para entender la relevancia y las implicaciones del término, primero debemos analizar qué se entiende por los términos propiedad intelectual y estrategia., cómo funcionan en combinación, y las implicaciones de una estrategia de PI para las organizaciones.
Para algunas personas, significa las tácticas utilizadas para administrar un programa de derechos de propiedad intelec…