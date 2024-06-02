Estrategias de Propiedad Intelectual

Resumen

Esta entrada ofrece una descripción general de los objetivos de una estrategia de propiedad intelectual (propiedad intelectual) y analiza los problemas de gestión involucrados en la implementación de dicha estrategia.

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Otros capítulos de este Manual proporcionan información más detallada sobre la gestión de la propiedad intelectual; El propósito de este capítulo es proporcionar un marco integrado para otorgar a los derechos de PI la consideración equilibrada que merecen.

Introducción

La estrategia de propiedad intelectual (propiedad intelectual) puede significar muchas cosas.

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Para entender la relevancia y las implicaciones del término, primero debemos analizar qué se entiende por los términos propiedad intelectual y estrategia., cómo funcionan en combinación, y las implicaciones de una estrategia de PI para las organizaciones.

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Para algunas personas, significa las tácticas utilizadas para administrar un programa de derechos de propiedad intelec…