Estrés Empresarial y Laboral

Donde quiera que viva o trabaje, el estrés es un fenómeno que está aumentando.

Según la Organización Internacional del Trabajo, tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo los trabajadores se enfrentan a una presión cada vez mayor en el trabajo.

Trabajo

La invasión de factores crecientes del estrés incluye los desafíos globales, como el cambio climático, el terrorismo y la agitación política, así como los retos personales y profesionales, como enfermedades, cambios laborales y reestructuración organizacional. Para muchos de nosotros, la respuesta inicial al estrés consiste en buscar soluciones externas. Nos dirigimos a herramientas de productividad o a aplicaciones que prometen ayudarnos a manejar esas tensiones o buscamos maneras de aliviar nuestro malestar: encontrar un trabajo diferente, contratar a un nuevo empleado para asumir una mayor carga de trabajo o cambiar de carrera.Si, Pero: Pero es…