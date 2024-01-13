Estudio de Factibilidad

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Cuando a un Banco se le pide la financiación de un proyecto específico, es habitual y conveniente presentarle un estudio de factibilidad de ese proyecto.