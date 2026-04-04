Estudio del Caso: Cobro de Deuda Internacional con Avalista Societario
Con listado de preguntas para un asesor
Descripción del Caso: Cobro de Deuda Internacional con Avalista Societario
1. Antecedentes y Origen de la Deuda:
Concepto: Se trata de la recuperación de un capital relativamente elevado, derivado de un préstamo personal concedido hace aproximadamente 10 años.
Partes: El prestamista (yo) realizó el préstamo a una persona física (dueño de una empresa española). La empresa española actuó como avalista de dicha operación.
Pago original: A través de una empresa instrumental británica, invertí en una empresa inglesa. Mis acciones fueron compradas por un fondo francés, pero las transferencias se realizaron desde la empresa cuyas acciones vendía, a favor de la familia de la prestataria y, en su mayor parte, a abogados a los que debía el pago de sus honorarios.
Residencia Fiscal en el origen: En el momento de la concesión del préstamo y la salida de fondos, yo era residente fiscal en un tercer país (fuera de España/Portugal).
Condiciones: El préstamo se pactó sin…
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