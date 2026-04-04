Descripción del Caso: Cobro de Deuda Internacional con Avalista Societario

1. Antecedentes y Origen de la Deuda:

Concepto: Se trata de la recuperación de un capital relativamente elevado, derivado de un préstamo personal concedido hace aproximadamente 10 años.

Partes: El prestamista (yo) realizó el préstamo a una persona física (dueño de una empresa española). La empresa española actuó como avalista de dicha operación.

Pago original: A través de una empresa instrumental británica, invertí en una empresa inglesa. Mis acciones fueron compradas por un fondo francés, pero las transferencias se realizaron desde la empresa cuyas acciones vendía, a favor de la familia de la prestataria y, en su mayor parte, a abogados a los que debía el pago de sus honorarios.

Residencia Fiscal en el origen: En el momento de la concesión del préstamo y la salida de fondos, yo era residente fiscal en un tercer país (fuera de España/Portugal).