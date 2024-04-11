Etapas del Capital Riesgo (Venture Capital)

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El capital riesgo es una forma de financiación que reúne el dinero de los inversores y lo presta a empresas emergentes y a startups que los fondos consideran que tienen potencial de crecimiento a largo plazo.

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Las inversiones de capital riesgo suelen implicar un alto riesgo a cambio de una recompensa potencialmente alta. Como cada empresa es diferente, las distintas etapas pueden variar un poco de una financiación a otra. Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y …