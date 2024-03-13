Ética en la Gestión Financiera

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglès: Financial ethics.

ÉTICA EN LAS FINANZAS

La ética en general se refiere al comportamiento humano que es aceptable o "correcto" y que no es aceptable o "incorrecto" basado en la moralidad convencional.

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Las normas éticas generales abarcan veracidad, honestidad, integridad, respeto por los demás, equidad y justicia. Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y financiero, de esta revista de derecho empresarial:

Se relacionan con todos los aspectos de la vida, incluidos los negocios y l…