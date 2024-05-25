Etnografía del Desarrollo Sostenible

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Un modo de desarrollo que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones actuales, especialmente de las más pobres, salvaguardando al mismo tiempo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El término "desarrollo sostenible" apareció por primera vez en Nuestro Futuro Común, un informe publicado por las Naciones Unidas en 1987, bajo la dirección de la presidenta de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, Gro Harlem Brundtland. El objetivo era poner de relieve un modo de desarrollo que permitiera…