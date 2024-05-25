Evaluación de Impacto Ambiental [EIA]

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Environmental Impact Assessment. Véase la Declaración Ambiental para más información.

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Evaluación de Impacto Ambiental

Esta entrada pretende ofrecer una cobertura práctica y completa del derecho relacionado con la evaluación del impacto ambiental, una etapa importante en el proceso de planificación. Esta parte describe los requisitos legales relacionados con las evaluaciones del impacto ambiental, incluida la relación del derecho de la Unión Europea con el derecho interno y los casos …