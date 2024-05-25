Evaluación del Rendimiento Empresarial

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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La necesidad de múltiples medidas en la valoración y evaluación del rendimiento

Está claro que ninguna medida única de rendimiento puede ser eficaz.

Sin embargo, esto no impide que las organizaciones o sus altos directivos adopten medidas únicas – es más fácil, y muchos directivos disfrutan de bonificaciones basadas en medidas únicas y sencillas – por ejemplo: el precio de las acciones, los volúmenes de ventas, los porcentajes de beneficios. Cada vez más, también se requiere una di…