Evaluación del Rendimiento Empresarial
Evaluación del Rendimiento Empresarial
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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La necesidad de múltiples medidas en la valoración y evaluación del rendimiento
Está claro que ninguna medida única de rendimiento puede ser eficaz.
Sin embargo, esto no impide que las organizaciones o sus altos directivos adopten medidas únicas – es más fácil, y muchos directivos disfrutan de bonificaciones basadas en medidas únicas y sencillas – por ejemplo: el precio de las acciones, los volúmenes de ventas, los porcentajes de beneficios. Cada vez más, también se requiere una di…