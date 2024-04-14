Evasión Fiscal en el Reino Unido

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. En inglés: UK Tax avoidance. Nota: puede interesar asimismo la información relativa a Mitigación Fiscal.

Evasión Fiscal en el Reino Unido

La evasión fiscal es tan antigua como la propia fiscalidad (véase las críticas a la evasión fiscal en 1798 y Vestey: Pruebas de la Comisión Real y debate posterior en 1920), pero el tema ha cob…