Evitar demandas de ex-socios cuando surge una gran oportunidad
5 medidas que ayudan a aligerar el riesgo
Para minimizar al máximo el riesgo de que los socios salientes te demanden en el futuro cuando el “gran negocio” se materialice, debes blindar la operación no solo con la venta, sino con mecanismos que demuestren que no hubo engaño ni abuso de información privilegiada.
Aquí tienes medidas adicionales clave para reducir el riesgo al mínimo:
1. Documento de Transacción y Finiquito (Release)
No te limites a la escritura de compraventa ante notario. Haz que firmen un documento privado de transacción y finiquito que incluya:
Renuncia expresa a acciones futuras: Una cláusula donde declaran que el precio pactado es justo según la situación actual de la empresa (sin ingresos) y renuncian expresamente a reclamar por enriquecimiento injusto o por variaciones futuras del valor.
Reconocimiento de información: Una declaración donde admiten que han tenido acceso a toda la información contable y estratégica de la sociedad, incluyendo las expectativas de negocio que m…