Para minimizar al máximo el riesgo de que los socios salientes te demanden en el futuro cuando el “gran negocio” se materialice, debes blindar la operación no solo con la venta, sino con mecanismos que demuestren que no hubo engaño ni abuso de información privilegiada.

Compartir Derecho Empresarial

Aquí tienes medidas adicionales clave para reducir el riesgo al mínimo:

1. Documento de Transacción y Finiquito (Release)

No te limites a la escritura de compraventa ante notario. Haz que firmen un documento privado de transacción y finiquito que incluya: