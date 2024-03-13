Evolución del Derecho Laboral Europeo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. En inglés: European labour law. Nota: Puede interesar también el análisis del derecho de trabajo francés, el Derecho Privado de la Unión Europea, el derecho laboral europeo en general, así como un análisis del derecho de trabajo alemán. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.