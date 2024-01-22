Examen de Testigos

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Examination of witness. Examen, en derecho, el interrogatorio de un testigo por abogados o por un juez.

En los procedimientos angloamericanos, un examen generalmente comienza con un examen directo (llamado examen en jefe en Inglaterra) por la parte que llamó al testigo. Después del examen directo, el abogado de la otra parte puede realizar un interrogatorio del mismo testigo, generalmente diseñado para hacer que explique, modifique o, posiblemente, contradiga el testimonio que brindó en el examen directo. Puede ir seguido de un examen de redireccionamiento e inclus…