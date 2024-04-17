Excepción de Arbitraje

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Excepción Arbitraje en Derecho Marítimo

Asunto: derecho-maritimo. Definición de Excepción Arbitraje: Una excepción al principio de inmunidad soberana extranjera en la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de los Estados Unidos (28 Código de Estados Unidos 1330, 1332 (a), 1391 (f), 1441 (d), 1602-1611 (1976)), mediante el cual un soberano extranjero no es inmune a la jurisdicción en cualquier caso en el que se interpuso un recu…