Excepciones Preliminares

Excepciones Preliminares (en Arbitraje)

Concepto de excepciones preliminares en relación a este ámbito: Pueden definirse como las excepciones efectuadas por una de las partes a resultas del contenido de la solicitud de arbitraje, con la finalidad de evitar que se dicte un laudo que resuelva, la cuestión objeto de controversia, en cuanto al fondo. la expresión más típica de la excepción preliminar, la constituye el planteamiento de la correspondiente declinatoria, en virtud …