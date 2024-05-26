Exceso de Carga Fiscal

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Exceso de carga fiscal en economía

En inglés: Excess Burden of Taxation in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Exceso de carga fiscal en economía.

Introducción a: Exceso de carga fiscal en este contexto

El exceso de carga fiscal es el coste de eficiencia, o la pérdida de peso muerto, asociado (véase qué es, su concepto ju…