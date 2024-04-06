La Exención

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre la exención.

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Exenciones en el Derecho de la Competencia

En el marco de la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia en la Unión Europea, el artículo 101, apartado 3, del TFUE establece que un…