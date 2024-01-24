Exhibición de Hechos

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi.

Exhibición de Hechos (en Arbitraje)

Concepto de exhibición de hechos en relación a este ámbito: Es una etapa preliminar del procedimiento arbitral consistente en la obtención de información para la preparación de la vista. A través de la exhibición de los hechos (o discovery) se puede obtener tanto información escrita (document production, interrogatories y depositions in written statements) como información verbal (depositions). la etapa de discovery es propia del procedimient…