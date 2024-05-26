El motivo del beneficio: La defensa de la maximización del valor para el accionista

Existe un deber de maximizar los beneficios en el derecho de sociedades?

Los directores de empresa tienen dos obligaciones estatutarias. Deben prestar atención a lo que hace la empresa. Deben ser "leales". Aparte de eso, dependen de ellos. No tienen ninguna obligación estatutaria de maximizar los beneficios o el precio de las acciones. Incluso si usted cree que sí tienen esa obligación, pueden elegir cualquier curso de acción que esté plausiblemente relacionado con ese objetivo durante cualquier periodo de tiempo que elijan.

En Estados Unidos, el caso Dodge v. Ford Motor Co. es el caso seminal sobre los deberes fiduciarios de los directores corporativos con respecto a la maximización de beneficios.

En la prensa (por ejemplo, el NYT en 2015) señalan que, como en todas las empresas que cotizan en bolsa, el consejo y los altos ejecutivos de una compañía en concreto tien…