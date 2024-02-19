Cheque. Lugar de Expedición Del

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Requisito que se cubre con la anotación de la plaza donde el cheque es expedido. No es un requisito esencial de literalidad pero es muy conveniente para poder precisar el plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) legal de presentación de los cheques, ya que varía según la plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) donde esté expedido y donde vaya a ser pagado. Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y financiero, de esta revista de derecho empresarial:

Si falta, se presume que el cheque ha sido expedido en el lugar donde el girador tiene su residencia principal; si tienen varios l…