Extensión a Terceros No Firmantes de la Cláusula Arbitral

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Extensión a Terceros no Firmantes de la Cláusula Arbitral (en Arbitraje)

Concepto de extensión a terceros no firmantes de la cláusula arbitral en relación a este ámbito: El convenio arbitral es una cláusula de naturaleza contractual en cuya virtud las partes deciden que las controversias existentes o potenciales, dimanantes de una determinada relación jurídica, sean resueltas por uno o varios árbitros.

En tanto que obligación de naturaleza co…