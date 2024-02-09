Extensionismo Jurídico Vecinal

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre Extensionismo Jurídico Vecinal. El Extensionismo Jurídico Vecinal es fundamentalmente una herramienta para la participación ciudadana y una forma de otorgar conocimiento y protagonismo al vecino preocupado por su comunidad. Es un programa inicialmente tomado de una experiencia chilena pero que, sin duda, gracias a la tarea desarrollada desde FAVIM Acción Ciudadana (Mendoza, Argentina), ha adquirido características propias y puede ser considerado ya como una particular forma de ejercer la ciudadanía desde esta provincia. Consiste sintéticamente en la identificación de líderes sociales de estratos medios y bajos, a quienes se forma en temáticas jurí…