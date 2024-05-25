Factores Ambientales

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Factores Ambientales en el Ecosistema

El medioambiente es la suma de todos los factores externos, tanto bióticos (vivos) como abióticos (no vivos), a los que está expuesto un organismo. Todos los factores externos a los que está expuesto un organismo constituyen su entorno. El medio ambiente tiene una enorme influencia en la capacidad de un organismo para vivir. Los factores bióticos incluyen las influencias de los miembros de la misma y de otras especies en el desarrollo y la supervivencia del ind…