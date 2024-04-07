Factura

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Factura

Concepto de Factura en el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros afines: Documento comercial, que se extiende al efectuar la compra-venta de mercancías.

Significado Alternativo

Documento que se expide para hacer constar una venta, en el que aparece la fecha de la operación, el nombre del comprador, del vendedor, las condiciones convenidas, la cantidad, descripción, precio e importe total de lo vendido. Se hace constar también el número de la factura, el nombre del comisionista o agente vendedor, la forma del embarque y otros datos adicionales relativos a cada operación.

Introducción: Pro Forma Invoice

Concepto de Pro Fo…