Falacia Ecológica

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Definición de Falacia Ecológica en Ciencias Sociales

Asunto: home-ciencias-sociales. Un error en el razonamiento sobre las diferentes unidades de análisis.

En concreto, es el error de utilizar los datos generados por los grupos como unidad de análisis e intentar sacar conclusiones sobre los individuos. Por ejemplo, si los vecindarios con altas tasas de desempleo también tienen altas tasas de criminalidad, es un error concluir que son necesariamente las personas desempleadas de los vecindarios las que cometen delitos…