Ficha Ciega para la Compraventa de Empresas (perfil ciego o “teaser”)

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto. En inglés: Investment Teaser.

Descripción General

Una ficha ciega, o ficha ciega de inversión, es una carta resumen de una o dos páginas que destaca el proceso de ventas y las cualidades de una empresa para la venta o una oportunidad de inversión.

La ficha ciega es preparado por el vendedor (o el asesor del vendedor) sin nombre para mantener la confidencialidad.

