Financiación

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Financiación (en Arbitraje)

Concepto de financiación (o financiamiento) en relación a Establecimiento de un cuerpo supranacional: Por razón de reconocimiento y continuidad parece importante que el panel opere bajo el paraguas de una organización internacional. De manera ideal esta organización debería financiar las actividades del panel: sede, oficina, salario, personal, etc., dando respuesta a la pregunta: ¿quién va a pagar el coste? Si la carga financiera recae sobre la parte peticionaria, ello limitaría mucho su utilización.

Por ello, para dar al panel una oportunidad de demostrar su utilidad como mínimo en los años iniciales el umbral debería ser tan bajo como fuera posible. Dado que el Modelo de Convenio de la OCDE es el que siguen la mayoría de los CDI y también algunos Estados no miembros de esta organización, la OCDE sería una organi…