Financiación Compensatoria

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Compartir

La financiación compensatoria es la ayuda financiera internacional a un país cuyos ingresos de exportación se han resentido como consecuencia de la caída de los precios de los productos básicos. Este sistema fue instituido en 1963 por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En 1969, el FMI también empezó a conceder préstamos a los países con necesidades de balanza de pagos en relación con la financiación de las reservas de estabilización en el marco de los acuerdos internacionales sobre productos básicos. Dat…