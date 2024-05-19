Financiación de Adquisiciones

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés: acquisition finance. La financiación para adquisiciones es el capital que se obtiene con el fin de comprar otra empresa.

Compartir

La financiación de adquisiciones permite a los usuarios satisfacer sus aspiraciones de adquisición actuales al proporcionar recursos inmediatos que pueden aplicarse a la transacción. Hay varias opciones diferentes para una empresa que busca financiación para adquisiciones.

Compartir

Las opciones más comunes son una línea de crédito o un préstamo tradicional.

Compartir

Los tipos de i…