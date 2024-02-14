Financiación de Infraestructuras

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

La propia palabra "infraestructura" genera sentimientos que van desde la excitación y el regocijo hasta la alarma y un grado de temor ante el tamaño y la complejidad de cualquier proyecto de infraestructura, desde su concepción hasta su finalización.

Sin embargo, se define -y hay muchas definiciones diferentes- que "infraestructura" se refiere a grandes proyectos, grandes compromisos, grandes cantidades de dinero. En el contexto de esta referencia 'infraestructura' significa el marco subyacente de activ…