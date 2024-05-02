Financiación de la Federación

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Cantidades de Compensación por la Cesación de las Cuotas de Financiación de la Federación en el Artículo 143c de la Constitución de Alemania

Este artículo trata sobre Cantidades de compensación por la cesación de las cuotas de financiación de la Federación, y está ubicado en la Parte XI, sobre Disposiciones Transitorias y Finales, de la Constitución alemana vigente. El artículo dispone lo siguiente: 1. A los Länder les corresponden, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre del 2019, anualmen…