Financiación de las Naciones Unidas
Financiación de las Naciones Unidas
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre la financiación de las Naciones Unidas. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.Nota: Consulte también la información acerca de las Instituciones Monetarias Internacionales y el Sistema Económico Latinoamericano o SELA.