Financiación de las PYMEs
Financiación de las PYMEs
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Uno de los principales retos de la financiación de las PYME para los inversores es la asimetría de la información.
La relativa falta de visibilidad de los datos corporativos y financieros que se observa en muchas pequeñas y medianas empresas (incluyendo en China) eleva los costes y los riesgos para los inversores y conduce a un mayor coste del capital.