Financiación de las PYMEs

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Uno de los principales retos de la financiación de las PYME para los inversores es la asimetría de la información.

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La relativa falta de visibilidad de los datos corporativos y financieros que se observa en muchas pequeñas y medianas empresas (incluyendo en China) eleva los costes y los riesgos para los inversores y conduce a un mayor coste del capital.