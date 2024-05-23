Financiación de los Tribunales Nota: financiación de los tribunales, en inglés, es funding court.

Los recortes de fondos a los tribunales criminales podrían minar la calidad del sistema inglés

El sistema de justicia inglés está aferrado a su reputación como el mejor del mundo por sus "uñas" debido a la incapacidad del gobierno para proporcionar la financiación adecuada, uno de los jueces más veteranos del país ha advertido. Lady Justice Hallett, por ejemplo, en 2017 pidió que se apoyara todo el sistema penal y de justicia civil, diciendo que un sesgo hacia los tribunales comerciales especializados, que traen negocios lucrativos e internacionales a Londres, podría impactar el calidad de todo el sistema. Sus comentarios vienen como abogados criminales amenazan paros de la masa sobre los recortes sucesivos a sus honorarios.

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