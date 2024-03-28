Financiamiento Puente

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Una financiación temporaria a corto plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) otorgada hasta que otra generalmente a largo plazo, es negociada o procesada. También puede ser la facilidad dada para cubrir el intervalo entre una financiación vencida, y una nueva sobre la que ha de llegarse a un acuerdo. A menudo la financiación puente se establece a causa de la urgencia del beneficiario de un crédito en recibir, por lo menos, una parte de los fondos solicitados. Un crédito a largo plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) generalmente está respaldado por un contrato entre el prestamista y el solicitante, y…