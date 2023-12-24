Firma

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Forma habitual en que una resoná escribe su propio nombre. Una persona física está legalmente obligada por su firma, a menos que pueda probar que no estaba en su sano juicio cuando la estampo. Una corporación se compromete por las firmas de las personas físicas que tienen poder para firmar en su nombre. Los bancos registran las firmas de sus clientes en tarjetas de firma especiales, las que luego se conservan en archivos seguros. Como las firmas son las llaves que dan acceso al dinero depositado en las cuentas bancarias (por medio de la emisión de cheques), y al crédito (a través del uso de tarjetas de crédito) deben vigilarse de cerca, ya q…