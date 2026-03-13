Firma cuando no hay Director en el Reino Unido

En una empresa inglesa (Limited), ninguno de los dos puede firmar legalmente si no están formalmente en el cargo en el momento de la firma.

Aquí te detallo la situación para cada uno:

El director saliente: Una vez que su renuncia es efectiva, pierde toda autoridad para actuar en nombre de la empresa. Firmar documentos después de haber cesado podría considerarse un acto nulo o incluso fraudulento, exponiéndolo a responsabilidades legales personales.

El director entrante: No tiene poder legal hasta que su nombramiento sea aprobado formalmente por los accionistas o el consejo, y este acepte el cargo. Aunque el registro en Companies House es una notificación posterior, la validez de su firma depende de que el proceso interno de nombramiento se haya completado.

¿Qué ocurre si …