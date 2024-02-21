Tributación o Fiscalidad de la Economía Digital en Suiza

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre los "Dos Pilares de la Fiscalidad Digital de la OCDE". Véase también acerca de la "Fiscalidad de la Economía Digital".

sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Cuestión: regulacion-mundial-del-comercio-electronico.

Suiza ante la Solución de los Dos Pilares de la Fiscalidad Digital de la OCDE

Este artículo, teniendo en cuenta el enfoque de los dos pilares de la OCDE (véase …