Fiscalidad de las Fundaciones

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre la fiscalidad de las fundaciones.

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Nota: podría interesar también el análisis de las Leyes sobre el Voto Electrónico en las Juntas Directivas sin Ánimo de Lucro, los aspectos legales de las fundaciones benéficas, los aspectos legales de las fundaciones en general, y el Régimen Legal de las Organizaciones Benéficas en Inglaterra.