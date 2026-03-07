Andorra se posiciona como una de las opciones más competitivas para nómadas digitales en 2026, con un sistema fiscal mucho más sencillo y lineal que el de Portugal.

1. Impuesto sobre la Renta (IRPF)

A diferencia de los regímenes especiales de otros países, en Andorra el tipo impositivo es bajo para todos los residentes:

0% para los primeros 24.000 € de ingresos anuales.

5% para el tramo entre 24.001 € y 40.000 € .

10% (máximo) para cualquier ingreso que supere los 40.000 € . (comparado con el 20%, solo profesiones específicas, del régimen de Portugal).

Cuota Seguridad Social: En muchos países es variable según ingresos (~21.4% en Portugal, por ejemplo), pero en Andorra es fija: ~550 €/mes (CASS)

2. Visado para Nómadas Digitales (Ley 42/2022)

Andorra ha formalizado una residencia específica para trabajadores remotos que no requiere la inversión de 600.000 € de la residencia pasiva tradicional.

Tiempo de estancia: Debes residir en el país al menos 90 días al año para mantener este permiso. (En la mayoría de países es de 183 días)

Origen de ingresos: El 100% de tus servicios deben prestarse a clientes o empresas situadas fuera de Andorra .

Seguro Médico: Es obligatorio contratar un seguro privado con cobertura completa en el Principado.

3. Otros Beneficios Fiscales

IVA (IGI) reducido: Es el más bajo de Europa, situado en un 4,5% general.

Sin Impuesto de Patrimonio: No se grava la riqueza neta ni existen impuestos sobre sucesiones o donaciones para residentes. Como en Portugal.

Dividendos: Si decides constituir una sociedad andorrana, los dividendos repartidos a residentes suelen estar exentos al 100% para evitar la doble imposición interna.

Trámites, requisitos y plazos

Los trámites para establecerte como nómada digital en varían significativamente entre Andorra y otros lugares tradicionales para los nómadas digitales, especialmente en los umbrales de ingresos y la fianza inicial.

Andorra: Residencia para Nómadas Digitales

Andorra ofrece un proceso más ágil pero con requisitos de depósito que no existen en, por ejemplo, el visado D8 de Portugal.

Requisitos: Depósito (Fianza): Pago de una fianza de 50.000 € a la Autoridad Financiera Andorrana (AFA), que es retornable si dejas el país. Servicios Externos: El 100% de tu facturación debe provenir de clientes fuera de Andorra. Estancia Mínima: Residir en el Principado al menos 90 días al año. Antecedentes penales apostillados : Es el documento que más suele retrasar estos procesos. Otros: Seguro médico privado con cobertura completa en Andorra y revisión médica oficial en el país.

Trámites: Presentación de solicitud ante el Departamento de Inmigración de Andorra. Acreditación de cualificación profesional (título universitario o 3 años de experiencia). Formalización del contrato de alquiler o compra de vivienda.

Plazos: Resolución: Es un proceso muy rápido, generalmente resuelto entre 1 y 4 semanas desde la presentación completa.



INCONVENIENTES

A pesar de su atractivo fiscal, la residencia para nómadas digitales en Andorra tiene varios “peros” importantes que debes considerar antes de dar el paso:

El coste de entrada (La Fianza)

A diferencia de Portugal o España, Andorra exige un depósito no remunerado (sin intereses) de 50.000 € ante la AFA (Autoridad Financiera Andorrana), que es retornable si decides irte del país.

Cuota de Seguridad Social (CASS) elevada

Para los nómadas digitales (que operan como autónomos), la cuota a la CASS es considerablemente más alta que en otros países: La cuota estándar ronda los 500 € - 550 € mensuales, independientemente de si ese mes facturas poco o mucho. Existen bonificaciones para el primer año, pero el coste fijo a largo plazo es alto.

El mercado de la vivienda

El país sufre una crisis de vivienda importante debido a su limitado espacio geográfico:

Precios altos: Los alquileres son caros y la oferta es muy escasa.

Dificultad para encontrar vivienda: Muchos propietarios exigen pagos por adelantado o depósitos adicionales de varios meses.

Logística y Conexiones

Andorra no tiene aeropuerto comercial propio dentro de sus fronteras:

Dependes de los aeropuertos de Barcelona (3h) o Toulouse (3h) para viajar.

Las carreteras pueden cortarse o complicarse mucho en invierno debido a las fuertes nevadas.

Sistema Sanitario y Seguro Privado

Aunque la sanidad andorrana es excelente, como nómada digital estás obligado a contratar un seguro médico privado (ver más abajo) específico que cubra todo lo que la CASS no cubra al 100%, lo que añade un gasto fijo mensual más.

Coste del seguro médico privado

En Andorra, para cumplir con los requisitos de la residencia para nómadas digitales, el coste del seguro médico privado varía según si buscas una cobertura complementaria a la seguridad social andorrana (CASS) o una cobertura internacional completa (necesaria para el trámite de visado si no estás aún cubierto por la CASS).

Seguro Complementario (Residente con CASS)

Si ya cotizas como autónomo a la CASS (aprox. 563 €/mes en 2026), la seguridad social te reembolsa generalmente el 75% de los gastos médicos. Para cubrir el 25% restante, puedes contratar un seguro complementario:

Precio aproximado: Entre 20 € y 30 € al mes .

Función: Cubre el copago para que la asistencia sanitaria te salga prácticamente a coste cero.

2. Seguro Médico Internacional (Para el Visado)

Para la solicitud inicial de residencia, Inmigración exige un seguro privado que cubra específicamente en Andorra con una cobertura mínima (habitualmente de 30.000 € o superior).

Nómada Joven (hasta 30 años): Desde 50 € - 117 € al mes .

Nómada Senior (40-50 años): Entre 140 € y 180 € al mes .

Planes Premium/Sin Copago: Pueden superar los 120 € - 150 € al mes dependiendo de la compañía (ej. Allianz Care o Creand).

Puntos Clave a Considerar