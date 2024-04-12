Control o Fiscalización de Drogas

Ese artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre fiscalización de drogas. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Control o Fiscalización de Drogas

La acción mundial contra el consumo de drogas ilegales

La base de la fiscalización internacional de drogas reside en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas y su aplicación por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. El entorno en el que opera este sistema de control cambia rápidamente, por lo que se necesita información actualizada para responder con rapidez y eficacia a todos los aspectos del problema: la fabricación, el tráfico y el uso indebido de drogas ilícitas. Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de tomar la iniciativa de sensibilizar a la opinión pública sobre los aspectos del problema d…